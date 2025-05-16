Более десяти миллионов россиян скачали приложение «Госуслуги. Дом»

14:22, 16 мая 2025, ПАИ

Благодаря совместной работе Минстроя России и Минцифры России число скачиваний мобильного приложения «Госуслуги. Дом», которое предназначено для решения всех вопросов ЖКХ в одном месте, превысило десять миллионов. Об этом сообщается на сайте Минстроя России.

В первые четыре месяца 2025 года пользователи подали более 1,5 миллиона заявок в управляющие компании, из которых 8,5 % составляют коллективные заявки, то есть те, по которым решения ожидают несколько собственников одновременно.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик отметил, что цифровизация ЖКХ важна не только для собственников квартир, но и для профессионалов отрасли. Он подчеркнул, что уровень ответственности организаций ЖКХ в части ответов на обращения собственников жилья растёт. По его словам, доля просроченных запросов без ответа снизилась почти вдвое в сравнении с первыми четырьмя месяцами этого года и аналогичным периодом прошлого года. Также он сообщил, что уменьшается доля обращений, перенаправленных в Госжилинспекцию, что свидетельствует о том, что собственники и управляющие организации всё чаще решают вопросы напрямую, без привлечения надзорных органов.

Наиболее востребованной функцией приложения по-прежнему является возможность оплаты счетов за ЖКУ. Обновление, которое запланировано на май, упростит этот процесс: в приложение добавят корзину платежей, с помощью которой можно будет оплатить все актуальные счета одним нажатием. Кроме того, в платёжных документах появится новый статус «Переплата», который позволит пользователям отслеживать все начисления за ЖКУ, по которым ранее были внесены авансовые платежи, и упростит управление счетами.

В ближайшее время в приложении появится ещё один способ связи с управляющей организацией – возможность подачи аварийной заявки, сообщил гендиректор АО «Оператор информационной системы» Александр Абрамков. Он отметил, что от оперативности устранения аварий зачастую зависит состояние общедомового имущества и жилья собственников. В следующих обновлениях планируют добавить функцию, которая позволяет связаться с аварийной службой своей управляющей организации непосредственно через приложение, что должно ускорить процесс устранения подобных ситуаций и снизить или полностью предотвратить возможный ущерб.

Для авторизации в приложении можно использовать подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Информация о недвижимости, приборах учёта и счетах загружается автоматически. Жильцам, не являющимся собственниками квартиры или частного дома, необходимо получить гостевой доступ от владельца для управления недвижимостью.

Ранее сообщалось, что почти 35 тысяч жителей Псковской области используют сервис «Госуслуги. Дом».