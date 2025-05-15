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Общество

Почти 35 тысяч жителей Псковской области используют сервис «Госуслуги. Дом»

Почти 35 тысяч жителей Псковской области зарегистрированы в мобильном приложении по решению вопросов в сфере ЖКХ «Госуслуги. Дом». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

Приложение «Госуслуги. Дом», направленное на решение всех вопросов ЖКХ в одном окне, работает на базе данных ГИС ЖКХ. Оно регулярно пополняется новыми возможностями. Им могут воспользоваться собственники не только многоквартирных, но и индивидуальных жилых домов. Данные о недвижимости, на которую оформлено право собственности и которая внесена местной администрацией в ГИС ЖКХ, загружаются автоматически.

Самой популярной функцией приложения остается оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги. Майское обновление сделает её еще проще: в приложении появится корзина платежей, благодаря которой все актуальные счета можно будет оплатить одним действием. Кроме того, в платежных документах появится новый статус «Переплата», позволяющий видеть все начисления за ЖКУ, по которым пользователь ранее вносил авансовые платежи, а также удобнее управлять счетами.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, чтобы управлять недвижимостью.

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