В Госдуме объяснили, почему дроперов уговаривают оформлять карты в Пскове и Смоленске

14:41, 17 мая 2025, ПАИ

Почему дроперов уговаривают оформлять карты в Пскове и Смоленске, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Об этом пишет ТАСС.

«Распространение предложений продажи банковских карт за вознаграждение – это не просто безобидная схема допзаработка, как её пытаются преподнести мошенники, а прямое вовлечение граждан в преступную деятельность», – сказал Немкин.

Чаще всего наткнуться на таких мошенников можно именно в социальных сетях. Размещённые там объявления нередко маскируют под «быстрый заработок без риска», что делает их особенно опасными, пояснил эксперт.

Оформленные на подставных лиц банковские карты используют для отмывания средств, обналичивания денег, полученных преступным путём, и проведения мошеннических операций. Человек, продавший карту, автоматически становится участником финансовых махинаций вне зависимости от того, знал он о конкретных целях или нет, подчеркнул Антон Немкин.

По его словам, преступники специально уговаривают оформлять карты в небольших городах, таких как Смоленск или Псков, чтобы избежать внимания крупных банковских центров. Нередко именно продавец карты становится крайним при возбуждения уголовного дела, так как это его данные фигурируют в документах, он проходит по делу как пособник или исполнитель. «Проблемы могут начаться внезапно – от ареста счетов до вызова в следственные органы. И никакие оправдания в духе «я не знал, для чего нужна карта» не освобождают от ответственности», – сказал эксперт.

Ранее эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» разъяснил, что допер, получая на свои карты деньги жертв обмана и переводя их мошенникам, становится посредником в мошеннических схемах.