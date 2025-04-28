Эксперт: За дропперскую деятельность предусмотрена уголовная ответственность

16:11, 28 апреля 2025, ПАИ

Доппер, получая на свои карты деньги жертв обмана и переводя их мошенникам, становится посредником в мошеннических схемах, разъяснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Именно дроппера жертва считает преступником – сообщает о случившемся в свой банк и подает на него заявление в полицию. Банки и полиция передают данные человека, засветившегося в мошеннических схемах, в единую базу дропперов, которую ведет Банк России. К этой базе подключен каждый банк страны. Когда человек попадает в нее, все его карты блокируются.

Любой перевод дропперу банки будут блокировать и предупреждать отправителя, что он, вероятнее всего, отправляет деньги на мошеннический счет.

«Если жертва мошенников подаст заявление в полицию или обратится в суд, последствия для дроппера станут еще серьезнее. За дропперскую деятельность предусмотрена уголовная ответственность», – заявил Александр Иванов.