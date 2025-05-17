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Общество

Что делать при укусе клеща, напомнили жителям Псковской области

Что делать, если укусил клещ, напомнили в комитете по здравоохранению Псковской области. Информационная справка появилась в телеграм-канале комитета.

Фото: ПАИ

Как отмечается, клещи являются переносчиками различных инфекций. После укуса необходимо незамедлительно обратиться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, поликлинику по месту жительства или травмпункт.

Если обратиться к специалисту невозможно, нужно удалить паразита самостоятельно. «Обработайте используемый инструмент спиртом или хлоргексидином. Захватите клеща как можно ближе к хоботку, затем аккуратно подтяните, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону», – пояснили в комитете, напомнив, что после удаления место укуса можно обработать.

Удалённого клеща следует поместить в небольшую емкость с кусочком чуть влажной ваты или салфетки и направить в лабораторию для исследование на наличие инфекций. «Даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения есть. Инкубационный период клещевых инфекций – 10-14 дней, а в редких случаях до 60 дней. Диагностику крови необходимо проводить не ранее чем через десять дней с момента укуса», – резюмировали в ведомстве.

Наопмним, что всего с 8 по 14 мая в медучреждения региона с жалобами на укусы клещей обратились 122 человека, в том числе 32 ребёнка.

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