Укусы клещей стали реже фиксировать в Псковской области

13:24, 16 мая 2025, ПАИ

Укусы клещей стали реже фиксировать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с 8 по 14 мая в медучреждения региона с жалобами на укусы клещей обратились 122 человека, в том числе 32 ребёнка. При этом неделей ранее, с 1 по 7 мая, от укусов клещей пострадали 203 человека, в том числе 41 ребёнок.

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 819 человек, из них 210 – дети. Больше всего обращений было зарегистрировано в Пскове – 253 и в Великих Луках – 112. Чаще всего укусы клещей происходили в сельской местности, на дачных участках и в неорганизованных местах отдыха.

При этом количество обращений из-за присасывания клещей с начала сезона в сравнении со среднемноголетними недельными данными за 2014–2024 годы уменьшилось на 32,6 %, в том числе количество обращений детей – на 35,8 %. В частности, за тот же период прошлого года количество обратившихся составило 770 человек, в том числе детей – 209.

Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта (в 2024 году – 19 марта).

Напомним также, что клещ присосался к веку шестилетнего ребёнка в Пушкиногорском районе. Также энцефалитный клещ укусил подростка из Пыталовского района. Ранее также был опубликован график работы пунктов исследования клещей на инфекции в праздничные дни.