Кавер-группа Radio band даёт концерт в рамках «Ночи музеев» в Пскове

22:20, 17 мая 2025, ПАИ

Кавер-группа Radio band начала концерт в рамках «Ночи музеев» в Пскове.

Также в рамках мероприятия проходят авторские мини-экскурсии по основным экспозициям и выставкам. Главная тема праздника – «Герои».

Торжественное открытие праздника состоялось в 19:00. На сцене выступил коллектив классического танца «Щелкунчик», а оперный певец из Москвы Никита Филаретов исполнил песни военных лет и советской эстрады.

Ранее была опубликована программа мероприятий в музее-заповеднике «Изборск». Увидеть её можно по ссылке.