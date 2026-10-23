Михаил Ведерников поздравил Российское театральное общество с юбилеем

11:33, 23 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном собрании, посвящённом 150-летию Союза театральных деятелей РФ, который теперь именуется Российским театральным обществом. Об этом он сообщил в своём официальном канале на платформе MAX.

Мероприятие прошло на исторической сцене Большого театра. Михаил Ведерников принял участие в собрании по приглашению советского и российского актёра театра и кино, режиссёра Владимира Машкова.

По словам губернатора, в день значимого события президент вручил организации орден «За заслуги в культуре и искусстве», отметив многолетнюю плодотворную деятельность.

Михаил Ведерников поздравил большой коллектив театральных деятелей с юбилеем и наградой, а Владимира Машкова – с переизбранием на пост председателя Российского театрального общества. «Желаю всем, чья жизнь и судьба связаны с театром, вдохновения и новых свершений на благо российского искусства. Сердечно благодарю Владимира Львовича за внимание к Псковской области и нашим региональным инициативам», – отметил Михаил Ведерников.

Вечер продолжился оперно-балетным спектаклем с участием ведущих артистов Большого театра России, Мариинского театра и приглашённых исполнителей.