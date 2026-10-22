Владимир Путин: Театр в России не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет

21:49, 22 октября 2026, ПАИ

Театр в России не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей сегодня, 22 октября. Глава государства подчеркнул, что театр остаётся живым искусством и даёт импульс другим видам творчества.

«Театр не только жив, он импульс даёт очень многим видам искусств, с него очень многое начинается. И это живая связь, творческая связь с людьми, народом. Он только приумножает свои достоинства и своё главное преимущество – прямой контакт со зрителями, вызывающий чувство сопричастности и сопереживания героям спектакля», – цитирует президента газета «Известия».

По словам главы государства, театр в России постоянно развивался, соединяя литературу, музыку, живопись и танец. В стране его почитают и любят, к его голосу прислушиваются и гордятся прославленными актёрами, режиссёрами, драматургами и художниками.

Отметим, что съезд приурочен к 150-летию организации. В 1876 году было основано Общество взаимного вспоможения русских артистов, от которого ведёт историю Союз театральных деятелей. На нынешнем съезде, который проходит в Большом театре, делегаты переизбрали Владимира Машкова на пост председателя ещё на пять лет, а саму организацию переименовали в Российское театральное общество.