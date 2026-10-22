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Культура

Псковский музей-заповедник подготовил авторские экскурсии к «Ночи искусств»

Псковский музей-заповедник 3 ноября проведёт авторские экскурсии в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Посетителям предложат ознакомиться с древними рукописями, народными украшениями, произведениями живописи, историей торговли и денежного обращения, а также узнать больше о культурных традициях разных народов, рассказали в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Экскурсии пройдут в главном здании музея, в картинной галерее и Поганкиных палатах. Сеансы будут длиться с 18:30 до 20:00, продолжительность каждой экскурсии составит 20 минут. Предварительная запись не требуется, однако количество мест ограничено.

В главном здании музея посетителям впервые в рамках «Ночи искусств» покажут зал древлехранилища, куда в обычные дни проход закрыт. Экскурсия «Когда рукописи заговорили» познакомит с книжными древностями и ценными экземплярами из музейного собрания. Также здесь расскажут об истории 14-го истребительного противотанкового артиллерийского ордена Александра Невского Евпаторийского полка в рамках проекта, совместного с Кременским районным краеведческим музеем Луганской Народной Республики. Ещё одна тема – народные украшения туркменов, узбеков, татар, армян, сето, русских и латышей и их символическое значение.

В картинной галерее запланированы экскурсии, посвящённые европейским художникам XVIII века, работавшим в России, и портретному жанру той эпохи. Гости также увидят картину Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища», написанную в 1945 году и предоставленную Государственным Русским музеем. Ещё одна тема программы – абстрактное искусство, его формы и способы эмоционального выражения с помощью цвета.

В Поганкиных палатах экскурсоводы расскажут о Пскове как центре международной торговли и о старинных городских улицах, познакомят с историей иконописного памятника, вернувшегося в музей после полувековой реставрации, и с творчеством художницы Анны Лепорской. Отдельные экскурсии посвятят монетам императорской эпохи, истории денежного обращения на Руси, древним народам и их роли в формировании государства, а также голландским бытовым традициям в русских палатах XVII века.

Мероприятия пройдут 3 ноября. Главное здание музея находится по адресу улица Некрасова, 7. Дополнительную информацию можно получить по телефону (8 8112) 33-16-03.

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