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Общество

Режиссёр назвал появление новых технологий двигателем искусства

Появление новых технологий и медиа каждый раз становится толчком для развития искусства и изменения его форм. Об этом рассказал театральный режиссёр Александр Савчук в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 октября.

Александр Савчук. Фото: ПАИ

«Заметьте, история искусства связана с появлением новых технологий каждый раз. И это изменение – хорошее», – отметил он. В качестве примера Савчук привёл появление фотографии, после чего художники лишились необходимости создавать портреты на заказ, что привело к возникновению импрессионизма и модернизма.

По его словам, появление кино также повлияло на театр и литературу, заставив их искать новые выразительные средства. «Сейчас появляются новые медиа, появляются стримы, блоги, искусственный интеллект. Всё, конечно, меняется. Мы меняемся», – подчеркнул режиссёр.

Он добавил, что современные студенты мыслят иначе, легко взаимодействуют с интернетом и приносят новые идеи, что делает процесс обучения и творчества особенно интересным.

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