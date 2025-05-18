Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжаются реставрационные работы

Продолжается реставрация храма Сорока Севастийских мучеников, построенного в 1817 году в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».

  • ​В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжаются реставрационные работы
    Фото: организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»
  • ​В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжаются реставрационные работы
    Фото: организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»
  • ​В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжаются реставрационные работы
    Фото: организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»
  • ​В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжаются реставрационные работы
    Фото: организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»
  • ​В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжаются реставрационные работы
    Фото: организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»

Специалисты укрепили балки колокольни и приступили к восстановлению ограждения хоров. В храме завершается укладка полов из шпунтованной деревянной доски, а для комфортного микроклимата установлен водяной контур тёплых полов с регулировкой температуры.

Это первые крупные ремонтно-реставрационные работы за всю историю храма, расположенного рядом с церковью Святой Великомученицы Варвары у входа в монастырь. До 1931 года храм Сорока мучеников и Варваринский храм служили горожанам поочерёдно: с Великой пятницы до Покрова молитвы проходили в летнем, неотапливаемом храме Сорока мучеников, а с ноября до Страстной седмицы – в зимнем Варваринском.

Перед началом работ специалисты провели археологические исследования, которые принесли новые научные открытия. Также была завершена паспортизация объектов и оформлены юридические документы, защищающие права памятников истории и культуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 мая 2025

В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжаются реставрационные работы
17 мая 2025

Электроэнергию планируют точечно отключать в Печорском округе на следующей неделе
17 мая 2025

Что делать при укусе клеща, напомнили жителям Псковской области
17 мая 2025

О влиянии магнитных бурь на людей с болезнями сосудов рассказал врач
17 мая 2025

В Усвятах установили закладной камень в честь битвы Александра Невского
17 мая 2025

В Пскове подвели итоги конкурса о подвигах советских лётчиков
17 мая 2025

Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой открыли в Усвятах
17 мая 2025

Вторую школу креативных индустрий откроют в Псковской области
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...