В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжаются реставрационные работы

00:26, 18 мая 2025, ПАИ

Продолжается реставрация храма Сорока Севастийских мучеников, построенного в 1817 году в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».



Фото: организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»



Фото: организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»



Фото: организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»



Фото: организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»



Фото: организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»









Специалисты укрепили балки колокольни и приступили к восстановлению ограждения хоров. В храме завершается укладка полов из шпунтованной деревянной доски, а для комфортного микроклимата установлен водяной контур тёплых полов с регулировкой температуры.

Это первые крупные ремонтно-реставрационные работы за всю историю храма, расположенного рядом с церковью Святой Великомученицы Варвары у входа в монастырь. До 1931 года храм Сорока мучеников и Варваринский храм служили горожанам поочерёдно: с Великой пятницы до Покрова молитвы проходили в летнем, неотапливаемом храме Сорока мучеников, а с ноября до Страстной седмицы – в зимнем Варваринском.

Перед началом работ специалисты провели археологические исследования, которые принесли новые научные открытия. Также была завершена паспортизация объектов и оформлены юридические документы, защищающие права памятников истории и культуры.