Путин озвучил необходимый для России результат СВО

15:16, 18 мая 2025, ПАИ

Результатом СВО должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Президент заверил, что у России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом. «Этот результат – это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности Российского государства», – сказал Путин, говоря о результатах СВО в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия».

Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал корреспондент Павел Зарубин.