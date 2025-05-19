Россия занимает второе место в рейтинге стран по доступности газа для населения

11:12, 19 мая 2025, ПАИ

Россия занимает второе место после Казахстана в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения за 2024 год, пишет РИА Новости. Для оценки доступности голубого топлива для населения эксперты рассчитали объём газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители разных стран Европы.

Лидером рейтинга по доступности газа для населения стал Казахстан. Жители этой страны на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тысяч кубометров газа. Зарплаты здесь невысокие, но и цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге. Второе место заняла Россия. Россияне могут себе позволить 9,6 тысячи кубометров газа на зарплату. Также в первую пятерку вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания. Граждане этих стран имеют возможность приобрести более четырех тысяч кубометров газа.

Наименьший объем природного газа могут купить жители Молдавии. На средний заработок здесь можно приобрести лишь 739 кубометров. В конце списка также оказались Португалия, Италия, Босния и Герцеговина и Латвия.

Наиболее дешевый газ, как уже сообщалось, приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 5,4 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 8,1 рубля за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на 2,1 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Венгрия и Хорватия.

Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 191 рубль. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Нидерланды, Италия, Португалия, Ирландия и Франция. В этих странах кубометр газа стоит более 129 рублей.