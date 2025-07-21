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Общество

Псковская область стала лучшей в СЗФО по росту выпуска продукции на обрабатывающих производствах

Псковская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе по росту выпуска продукции на обрабатывающих производствах и второе место по индексу промышленного производства, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

  • Показатели Псковской области
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Показатели Псковской области
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Показатели Псковской области
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области

Так, индекс промышленного производства за первое полугодие 2025 года составил 105,9 % к соответствующему периоду 2024 года. В целом по стране этот показатель остался на уровне 101,3 %.

Самый лучший показатель у региона в сфере обрабатывающих производств – 109,8 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самые большие показатели у производства мебели, производства электротехнического оборудования, производства машин.

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