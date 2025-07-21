Руководитель компании «Водаком» Андрей Петров станет гостем программы «Бизнес-ланч»

11:22, 21 июля 2025, ПАИ

Руководитель компании «Водаком» Андрей Петров станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июля, в 14:00.

Как происходит очистка воды? Какие способы используются? Каковы срок годности и условия хранения бутилированной воды? Как активно потребители используют интернет для заказа воды? Как конкурируют фирмы по доставке воды?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00 на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».