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Общество

Эксперты: ИТ-отрасль растёт быстрее остальных секторов экономики

Объём реализации товаров и услуг в российской ИТ-отрасли по итогам первого квартала 2025 года вырос на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Фото: ПАИ

Это значение почти вдвое превышает средний показатель экономического роста в стране – 6,4%.

Разработка программного обеспечения показала самый интенсивный рост – порядка 30%.

Численность сотрудников в отрасли также установила новый рекорд – за год добавилось 134 тысячи специалистов, и теперь общее число айтишников в России превысило 1,08 миллиона человек.

Средняя зарплата в отрасли увеличилась на 11% и достигла почти 200 тысяч рублей в месяц.

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