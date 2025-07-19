Эксперты: ИТ-отрасль растёт быстрее остальных секторов экономики

19:08, 19 июля 2025, ПАИ

Объём реализации товаров и услуг в российской ИТ-отрасли по итогам первого квартала 2025 года вырос на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Это значение почти вдвое превышает средний показатель экономического роста в стране – 6,4%.

Разработка программного обеспечения показала самый интенсивный рост – порядка 30%.

Численность сотрудников в отрасли также установила новый рекорд – за год добавилось 134 тысячи специалистов, и теперь общее число айтишников в России превысило 1,08 миллиона человек.

Средняя зарплата в отрасли увеличилась на 11% и достигла почти 200 тысяч рублей в месяц.