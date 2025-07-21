«Арт-зона» с мастер-классами будет работать на фестивале «Псков молодой»

17:24, 21 июля 2025, ПАИ

«Арт-зона» с мастер-классами будет работать на фестивале «Псков молодой» 25 июля, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области











Для гостей пляжного фестиваля «Псков молодой» подготовили бесплатные активности. Это роспись футболок с помощью трафаретов, мастер-класс по росписи шоперов от экологического центра «Экопрактика», мастер-класс по витражу от «Псков Витраж», мастер-класс по изготовлению магнитов от арт-пространства «А5 Альпака» и мастер-класс по кастомизации одежды от художника-кастомайзера carleen, рассказали в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

Организаторы уточнили, что можно принести вещи, которым хочется подарить вторую жизнь: футболки, свитшоты, шоперы, джинсы или брюки. Количество мест на каждый мастер-класс ограничено и необходима регистрация.

Напомним, что фестиваль «Псков молодой» пройдёт в пятницу, 25 июля, с 15:00 до 22:00 на городском пляже. Мероприятие проходит в рамках празднования Дня города, с полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.