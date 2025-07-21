Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Арт-зона» с мастер-классами будет работать на фестивале «Псков молодой»

«Арт-зона» с мастер-классами будет работать на фестивале «Псков молодой» 25 июля, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

  • Активности фестиваля «Псков молодой»
    Фото: министерство молодёжной политики Псковской области
  • Активности фестиваля «Псков молодой»
    Фото: министерство молодёжной политики Псковской области
  • Активности фестиваля «Псков молодой»
    Фото: министерство молодёжной политики Псковской области
  • Активности фестиваля «Псков молодой»
    Фото: министерство молодёжной политики Псковской области
  • Активности фестиваля «Псков молодой»
    Фото: министерство молодёжной политики Псковской области
  • Активности фестиваля «Псков молодой»
    Фото: министерство молодёжной политики Псковской области

Для гостей пляжного фестиваля «Псков молодой» подготовили бесплатные активности. Это роспись футболок с помощью трафаретов, мастер-класс по росписи шоперов от экологического центра «Экопрактика», мастер-класс по витражу от «Псков Витраж», мастер-класс по изготовлению магнитов от арт-пространства «А5 Альпака» и мастер-класс по кастомизации одежды от художника-кастомайзера carleen, рассказали в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

Организаторы уточнили, что можно принести вещи, которым хочется подарить вторую жизнь: футболки, свитшоты, шоперы, джинсы или брюки. Количество мест на каждый мастер-класс ограничено и необходима регистрация.

Напомним, что фестиваль «Псков молодой» пройдёт в пятницу, 25 июля, с 15:00 до 22:00 на городском пляже. Мероприятие проходит в рамках празднования Дня города, с полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2025

В псковском Доме молодёжи прошла лекция из цикла проекта «Знание. Герои»
21 июля 2025

Более 90 правонарушений выявили инспекторы по маломерным судам в Псковской области с начала года
21 июля 2025

Стала известна главная звезда праздничного концерта в честь 1122-летия Пскова
21 июля 2025

Фестиваль «Железный град» пройдёт в Изборске 2 августа
21 июля 2025

Как правильно питаться при рассеянном склерозе: советы специалистов
21 июля 2025

«Арт-зона» с мастер-классами будет работать на фестивале «Псков молодой»
21 июля 2025

Клинико-диагностическая лаборатория работает в Псковской городской поликлинике
21 июля 2025

Часть жителей Великих Лук снова останется без воды
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...