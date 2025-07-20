Ещё пять органных концертов в июле подготовили для слушателей в печорской кирхе

18:14, 20 июля 2025, ПАИ

Ещё пять органных концертов в июле подготовили для слушателей в печорской кирхе на улице Гагарина, 12а, сообщили ПАИ организаторы.

22 июля в 18:00 перед публикой выступит органистка из Тольятти Виктория Гамазова, 26 июля в 16:30 – органистка из Санкт-Петербурга Анна Кириллова, 27 июля в 14:00 и 29 июля в 17:00 концерты даст Денис Маханьков из Печор, 30 июля в 18:00 в сопровождении органистки из Белоруссии Ксении Погорелой споёт меццо-сопрано из Москвы Татьяна Сучкова-Гавриилова.

История появления в Печорах лютеранской кирхи и органа в ней тесно связана с общественно-политическими событиями начала XX века. После окончания Первой мировой войны Печоры отошли Эстонии. Городская лютеранская община росла, встал вопрос о строительстве кирхи. Её возвели по проекту псковского архитектора Анатолия Подчекаева. В сентябре 1926 года состоялось торжественное освящение церкви.

Орган эстонской фирмы Kriisa возвели в здании два года спустя. Фирма, основанная братьями Крииза, существовала на тот момент более 30 лет и имела крупнейшую в Эстонии органную мастерскую.

В печорской кирхе установили романтический орган с пневматической трактурой в стиле немецкого романтического органостроения. Похожие инструменты создавали такие мастера, как Вильгельм Зауэр и Эберхард Фридрих Валькер. Подобных органов в России всего три: один – в Москве в лютеранском храме Петра и Павла, второй – в Мальтийской капелле в Санкт-Петербурге. Печорский орган – третий в стране и единственный в провинции.