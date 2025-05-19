Как не попасть в финансовую пирамиду, рассказали псковичам

13:39, 19 мая 2025, ПАИ

Как не попасть в финансовую пирамиду, рассказал псковичам эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Специалист напомнил, что финансовая пирамида – мошеннический инвестиционный проект, который обещает вкладчикам гарантированную высокую доходность и существует только за счёт привлечения новых клиентов. «Получая выплаты, участники пирамиды начинают верить, что нашли «золотую жилу». Но внезапно проект прекращает платить и не даёт вывести вложенные средства, ссылаясь на форс-мажор. Организаторы клянутся, что скоро всё наладится и переживать не о чем, а потом исчезают с деньгами, оставив обманутых «инвесторов» у разбитого корыта», – предупредил Александр Иванов.

По его словам, у всех финансовых пирамид есть общие признаки. «В их числе – обещание гарантированного дохода, иногда – в сотнях процентов. Любые инвестиции – это риск, и гарантировать доход по ним невозможно, – отметил эксперт. – Деньги не могут появиться из ниоткуда. У настоящей инвестиционной компании есть отчётность и подробные описания проектов, в которые она вкладывает средства. Если собеседники сыплют модными словами и сложными экономическими терминами, но не могут объяснить, за счёт чего зарабатывают, – это мошенники».

Также организаторы пирамид не указывают контакты для связи. На сайте или в группе такого проекта обычно указан только телефон горячей линии или анонимный контакт в мессенджере.

«Выплаты в пирамидах происходят в том числе за привлечение новых клиентов. Так организаторы пирамиды пытаются побыстрее вовлечь как можно больше людей в свою незаконную схему, – отметил Александр Иванов. – Также для пирамид характерна массовая реклама, особенно в социальных сетях и мессенджерах. При этом в рекламе нет никаких подробностей, кроме обещания больших и лёгких денег».

«Если вы обнаружили у проекта, в который решили вложить деньги, сразу несколько таких «красных флагов», лучше поискать другой объект для инвестиций», – порекомендовал эксперт.