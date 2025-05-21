Псковская студентка победила в международном конкурсе научных работ

19:36, 21 мая 2025, ПАИ

Студентка Института права, экономики и управления ПсковГУ Яна Иванова заняла первое место в международном конкурсе научных работ аспирантов и студентов, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В номинации «Экономическая безопасность предприятий, комплексов, регионов» девушка представила работу на тему «Оценка устойчивого развития регионов Северо-Западного федерального округа в дискурсе экономической безопасности».

Конкурсная работа выполнена под руководством заведующего кафедрой экономики, финансов и финансового права ПсковГУ Михаила Балога.