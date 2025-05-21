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Общество

Псковская студентка победила в международном конкурсе научных работ

Студентка Института права, экономики и управления ПсковГУ Яна Иванова заняла первое место в международном конкурсе научных работ аспирантов и студентов, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Яна Иванова. Фото: ПсковГУ

В номинации «Экономическая безопасность предприятий, комплексов, регионов» девушка представила работу на тему «Оценка устойчивого развития регионов Северо-Западного федерального округа в дискурсе экономической безопасности».

Конкурсная работа выполнена под руководством заведующего кафедрой экономики, финансов и финансового права ПсковГУ Михаила Балога.

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