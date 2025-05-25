Порхович до смерти избил гражданскую жену во время ссоры

15:43, 25 мая 2025, ПАИ

Уроженец Санкт-Петербурга, живущий в Порхове, до смерти избил свою сожительницу, пишет газета «Порховский вестник».

С 1 по 5 апреля 2024 года мужчина со своей гражданской женой употребляли алкоголь. По словам мужчины, сожительница спровоцировала его на драку, оскорбила, ударила по лицу. В ответ он четыре раза ударил её по голове и минимум шесть раз по телу.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также рассказал, что умысла убивать гражданскую жену не было. Соседи, которые выступили свидетелями в суде, рассказали, что после этого видели пострадавшую живой, в алкогольном опьянении, но совсем плохо себя чувствующей. Пытались помочь женщине, вызвали скорую помощь, но приехавшим медикам никто не открыл дверь.

Через день после прихода соседей мужчина проснулся и понял, что его сожительница мертва. Позвонил её дочери и сообщил о происшествии. Просил не звонить в полицию, говорил, что он ни при чём. Но та сразу позвонила.

По результатам вскрытия было установлено, что смерть женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Порховский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд приговорил взыскать с мужчины в пользу дочери умершей в счёт компенсации морального вреда 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.