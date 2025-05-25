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Общество

В Чите детям из малоимущих семей вручили билет в цирк с надписью «бедолага»

В Чите детям из малоимущих семей вручили билет в цирк с надписью «бедолага», пишет Lenta.ru.

Билет оформила администрация гастролирующего петербургского центра «Огни манежа». Это произошло после того, как сотрудники соцзащиты отправили в цирк официальный запрос с просьбой выделить 17 пригласительных для детей из малоимущих семей.

Соцзащите выдали всего семь билетов вместо запрашиваемых 17, точнее всего один, но на семь лиц и с надписью «бедолага». По такому пригласительному дети в цирк не пошли. Администратор цирка рассказал, что он и директор цирка ничего не подписывали. Они объяснили ситуацию тем, что билет якобы для своих знакомых подписала кассир, но перепутала их. Женщину уволили.

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