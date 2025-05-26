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Экономика

В рейтинге благосостояния семей Псковская область оказалась на 75-м месте

В рейтинге благосостояния семей Псковская область оказалась на 75-м месте. Такие данные приводит РИА Новости. Из рейтинга следует, что, по данным на 2024 год, потенциально возможный остаток денежных средств в среднестатистической семье с двумя детьми после минимальных трат составил 8079 рублей в месяц. В семье с одним ребёнком – 26 467 рублей в месяц.

Фото: ПАИ

Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен.

В реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным и не всегда достижимым значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат.

Рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей за 2024 год возглавили Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область, замыкают список Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.

Например, на Ямале у семей после минимальных трат остаётся 125 162 рубля (с двумя детьми) или 145 239 рублей (с одним ребёнком). В Москве (она на четвёртой строчке рейтинга) – 66 780 рублей (с двумя детьми) или 80 803 рубля (с одним ребёнком).

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