Генконсул Киргизии прибыла с рабочим визитом в Псков

13:01, 26 мая 2025, ПАИ

26 мая и. о. представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов совместно с генеральным консулом Киргизии в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеевой и заместителем губернатора Нинель Салагаевой почтили память советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в представительстве МИД России в Пскове.

Алтынай Сакеева прибыла в Псковскую область с ознакомительным визитом, в рамках которого проведет ряд официальных встреч, посетит особую экономическую зону «Моглино», а также промышленные предприятия региона.