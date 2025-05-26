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Политика

Генконсул Киргизии прибыла с рабочим визитом в Псков

26 мая и. о. представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов совместно с генеральным консулом Киргизии в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеевой и заместителем губернатора Нинель Салагаевой почтили память советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в представительстве МИД России в Пскове.

Фото: представительство МИД России в Пскове

Алтынай Сакеева прибыла в Псковскую область с ознакомительным визитом, в рамках которого проведет ряд официальных встреч, посетит особую экономическую зону «Моглино», а также промышленные предприятия региона.

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