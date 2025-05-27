Пожар произошёл на улице Окулича-Казарина в Пскове

09:51, 27 мая 2025, ПАИ

Хозяйственная постройка горела на улице Окулича-Казарина в Пскове 26 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области







По предварительным данным, возгорания произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Пожарные спасли от огня баню и теплицу. На месте работали 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.