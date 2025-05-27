Пожар произошёл на улице Окулича-Казарина в Пскове
Хозяйственная постройка горела на улице Окулича-Казарина в Пскове 26 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
-
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
По предварительным данным, возгорания произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
Пожарные спасли от огня баню и теплицу. На месте работали 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.
Экс-сотрудник Псковской таможни помогал в контрабанде санкционной продукции из Белоруссии
Личности разгромивших пляж Фотьевского озера вандалов устанавливают в Великолукском районе