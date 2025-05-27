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Общество

Борис Елкин поздравил библиотекарей, ​которые «превращают тихие залы в порталы удивительных миров»

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил с праздником сотрудников псковских библиотек.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Тихий шелест страниц, аромат переплётов книг и ощущение, что в любом уголке библиотеки может начаться приключение — разве это не волшебство? Во Всероссийский день библиотек поздравляю тех, кто создаёт это волшебство: работников библиотек, которые превращают тихие залы в порталы удивительных миров. А также всех, кто когда-либо задерживался среди стеллажей, забыв о времени», — написал глава города.

Он отметил, что в Пскове сердце книжной культуры — Централизованная библиотечная система, в которую входит 11 библиотек.

«Четыре из них: «БиблиоЛюб», «Радуга», Центр детского чтения и «Родник» преобразились благодаря национальному проекту «Культура», став современными интеллектуальными центрами, где гармонично сочетаются традиции и новаторство. В 2025 году двери распахнула ещё одна жемчужина книжного мира – историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва. Библиотеки – это места, где прошлое встречается с будущим, а каждая книга – это возможность для новых открытий», – подчеркнул Борис Елкин.

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