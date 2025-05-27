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Общество

В Пскове отремонтируют арку дома на улице Пушкина, 1

5,8 млн направят из городского бюджета на ремонт арки дома №1 на улице Пушкина и проезжей части дома №15 на улице Ленина,15, передаёт корреспондент ПАИ с заседания комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы.

Кроме того, 3,2 млн рублей направят на замену тротуарной плитки в сквере Пограничников, а на обустройство тротуара вдоль улицы Чудской до Прибрежного проезда — 928 тыс. рублей.

Средства будут распределены в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации мероприятий по повышению благоустроенности общественных и дворовых территорий.

Добавим, что дом №1 находится на ныне пешеходной улице Пушкина и является выразительным примером формального историзма, характерного для архитектуры СССР 1930-1950-х годов.

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