Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Глава Пскова станет гостем программы «Оглавление»

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 27 мая, в 14:00.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

В центре внимания – завершившийся отопительный сезон и подготовка к новому, крупные инфраструктурные проекты на территории города, начавшиеся масштабные дорожные работы, а также большая реконструкция сквера у гостиницы «Рижская».

Об этом и многом другом – в эфире «Оглавления» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2025

Глава Пскова станет гостем программы «Оглавление»
26 мая 2025

Перспективы двухстороннего сотрудничества Псковской области и регионов Киргизии обсудили в Пскове
26 мая 2025

Генконсул Киргизии прибыла с рабочим визитом в Псков
23 мая 2025

Развитие избирательной системы региона обсудили Михаил Ведерников и Элла Памфилова
22 мая 2025

Правительство РФ расширило налоговые льготы для туристического сектора
22 мая 2025

Уникальное для России мероприятие: III Форум ТИК в Пскове
22 мая 2025

Праймериз «Единой России» завершились в муниципальных округах Псковской области
21 мая 2025

Объекты туристской инфраструктуры Псковской области посетил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...