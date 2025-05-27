Глава Пскова станет гостем программы «Оглавление»

12:43, 27 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 27 мая, в 14:00.

В центре внимания – завершившийся отопительный сезон и подготовка к новому, крупные инфраструктурные проекты на территории города, начавшиеся масштабные дорожные работы, а также большая реконструкция сквера у гостиницы «Рижская».

Об этом и многом другом – в эфире «Оглавления» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».