Полузащитник «Луки-Энергии» Коренблюм пропустит ещё минимум неделю из-за травмы

14:38, 27 мая 2025, ПАИ

Атакующий полузащитник великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Александр Коренблюм пропускает минимум две недели из-за надрыва приводящей мышцы, сообщил корреспонденту ПАИ сам игрок.

Коренблюм получил травму в матче восьмого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б» против «Спартака» и был вынужденно заменён. Из-за этого футболист уже пропустил домашнюю игру с «Череповцом», которая завершилась вничью – 1:1. Сейчас идёт уже вторая неделя его восстановления.

В восьми играх нового сезона Коренблюм забил два гола и отличился тремя результативными передачами.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт на выезде против московского «Чертаново» 1 июня. Великолукский коллектив идёт на пятом месте в турнирной таблице, а «Чертаново» – на 11-м.

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