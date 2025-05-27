Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Полузащитник «Луки-Энергии» Коренблюм пропустит ещё минимум неделю из-за травмы

Атакующий полузащитник великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Александр Коренблюм пропускает минимум две недели из-за надрыва приводящей мышцы, сообщил корреспонденту ПАИ сам игрок.

На фото: Александр Коренблюм. Фото: Елена Костюкович

Коренблюм получил травму в матче восьмого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б» против «Спартака» и был вынужденно заменён. Из-за этого футболист уже пропустил домашнюю игру с «Череповцом», которая завершилась вничью – 1:1. Сейчас идёт уже вторая неделя его восстановления.

В восьми играх нового сезона Коренблюм забил два гола и отличился тремя результативными передачами.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт на выезде против московского «Чертаново» 1 июня. Великолукский коллектив идёт на пятом месте в турнирной таблице, а «Чертаново» – на 11-м.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2025

Псковичка выиграла ещё одну бронзу на первенстве России по гребле на байдарках
27 мая 2025

Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF
27 мая 2025

Великолукский боец ММА Шамилов вызвал на бой бразильца Рене Пессоа
27 мая 2025

Полузащитник «Луки-Энергии» Коренблюм пропустит ещё минимум неделю из-за травмы
27 мая 2025

Подведены итоги второго дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе в Великих Луках
27 мая 2025

Псковская воспитанница выиграла вторую медаль первенства России по гребле на байдарках
27 мая 2025

Турнир по мини-футболу среди силовиков пройдёт в Пскове
27 мая 2025

Больше 60 экипажей заявились на ралли «Пушкинские Горы»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...