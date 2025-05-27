На улице Революции в Пустошке столкнулись два автомобиля
Столкновение автомобилей Ford и Niva произошло у дома № 87 на улице Революции в Пустошке, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель Niva 1952 года рождения госпитализирован с травмами.
На месте работают пожарные, бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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