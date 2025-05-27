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Происшествия

На улице Революции в Пустошке столкнулись два автомобиля

Столкновение автомобилей Ford и Niva произошло у дома № 87 на улице Революции в Пустошке, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

Водитель Niva 1952 года рождения госпитализирован с травмами.

На месте работают пожарные, бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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