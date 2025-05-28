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Общество

Появятся ли в Пскове новые барсики, рассказал глава города

Появятся ли в Пскове новые барсики, рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Я думаю, что эта история у нас не то что остановилась, но приостановилась. Надо понимать, что данная малая архитектурная форма не должна переходить в разряд просто обычной скамейки, поэтому будем взвешенно подходить к этому вопросу», – объяснил он.

Сейчас в Пскове 14 таких миниатюрных фигурок. Ранее барсик появился возле регионального Дома молодёжи, а также были установлены барсик-журналист на улице Ленина, барсик Фима у здания арбитражного суда и барсик Юра у здания областного суда.

Также отмечалось, что в Пскове хотят создать аудиогид по барсикам. И кроме того, была создана серия мультфильмов о них.

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