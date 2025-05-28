Молодёжная ярмарка вакансий пройдёт в Пскове 29 мая

15:25, 28 мая 2025, ПАИ

29 мая Молодёжный кадровый центр Псковской области проведёт молодёжную ярмарку вакансий в формате «Фестиваль профессий», сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Мероприятие состоится на площадке Дома молодёжи (Конная, 2) и начнётся в 11:30 и объединит молодых соискателей, представителей образовательных организаций и работодателей региона.

Будет работать ярмарка учебных мест — возможность познакомиться с предложениями шести ведущих средних учебных заведений (ПКПТиС, колледж искусств, ПКТ, колледж ПсковГУ, агротехнический колледж, ППК,) и двух вузов (ПсковГУ, Псковский филиал Университета ФСИН России). Представители учебных заведений расскажут о направлениях подготовки, условиях поступления и перспективах обучения.

Состоится сессия «От мечты до карьеры — один шаг» — открытый диалог с работодателями, где участники смогут задать вопросы о трудоустройстве, узнать о требованиях к молодым специалистам и пройти мастер-класс по успешному прохождению собеседования.

Пройдёт молодёжная ярмарка вакансий — 30 работодателей региона представят вакансии для молодёжи, в том числе для несовершеннолетних и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации или состоящих на различных видах учёта.

Откроются интерактивные площадки от ведущих молодёжных и образовательных организаций: «Движение первых», РСО, Детский технопарк «Кванториум», Псковский городской молодёжный центр, Кадровый центр «Работа России» и Молодёжный кадровый центр Псковской области. Участников ждут мастер-классы, профориентационные тесты, консультации и деловые игры.

Фестиваль профессий — это уникальная возможность для молодёжи познакомиться с работодателями, найти работу или стажировку, определиться с выбором профессии, получить консультации по вопросам образования и трудоустройства, а также принять участие в насыщенной интерактивной программе.