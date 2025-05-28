В Международной встрече воздухоплавателей примет участие команда из Белоруссии

17:10, 28 мая 2025, ПАИ

В Международной встрече воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 9 по 18 июня, примет участие команда из Минска. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

В оргкомитет мероприятия поступила заявка от Антона Гапеева из Минска. Он будет участвовать во встрече вне соревновательного зачёта, однако его присутствие придаст мероприятию международный статус.

Минский аэростат полетит 12 июня, в День России.

Напомним, что в соревнованиях примет участие ветеран СВО, пилот аэростата из Усть-Коксинского района Республики Алтай Вячеслав Явцев.

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