Ветеран СВО примет участие в Международной встрече воздухоплавателей

15:02, 27 мая 2025, ПАИ

Ветеран СВО, пилот аэростата из Усть-Коксинского района Республики Алтай Вячеслав Явцев примет участие в 29-й Международной встрече воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 8 по 16 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

Явцев в нынешнем году создал Федерацию воздухоплавания Республики Алтай.

В октябре 2022 года он был мобилизован для участия в специальной военной операции. Во время службы в зоне СВО он получил несколько ранений. После полугода госпиталей и операций в декабре 2023 года его комиссовали по состоянию здоровья.

Напомним, 14 пилотов представят Псковскую область на Международной встрече воздухоплавателей и чемпионате России.