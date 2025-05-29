В отношении подростка из Пустошки возбуждены уголовные дела по фактам ложных звонков о взрывчатке
В отношении подростка из Пустошки возбуждены уголовные дела по фактам заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры и заведомо ложного сообщения об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
В январе подросток вместе с неустановленным лицом сообщил о минировании отдела полиции, а также объекта социальной инфраструктуры в Пустошке.
Звонок был осуществлен с подменного номера от имени нескольких жителей Пустошкинского района, к которым подросток испытывал личную неприязнь. Во время осмотра зданий и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было.
Расследование уголовных дел продолжается.
В отношении подростка из Пустошки возбуждены уголовные дела по фактам ложных звонков о взрывчатке