В отношении подростка из Пустошки возбуждены уголовные дела по фактам ложных звонков о взрывчатке

09:09, 29 мая 2025, ПАИ

В отношении подростка из Пустошки возбуждены уголовные дела по фактам заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры и заведомо ложного сообщения об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В январе подросток вместе с неустановленным лицом сообщил о минировании отдела полиции, а также объекта социальной инфраструктуры в Пустошке.

Звонок был осуществлен с подменного номера от имени нескольких жителей Пустошкинского района, к которым подросток испытывал личную неприязнь. Во время осмотра зданий и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было.

Расследование уголовных дел продолжается.