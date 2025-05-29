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Происшествия

В отношении подростка из Пустошки возбуждены уголовные дела по фактам ложных звонков о взрывчатке

В отношении подростка из Пустошки возбуждены уголовные дела по фактам заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры и заведомо ложного сообщения об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: ПАИ

В январе подросток вместе с неустановленным лицом сообщил о минировании отдела полиции, а также объекта социальной инфраструктуры в Пустошке.

Звонок был осуществлен с подменного номера от имени нескольких жителей Пустошкинского района, к которым подросток испытывал личную неприязнь. Во время осмотра зданий и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было.

Расследование уголовных дел продолжается.

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