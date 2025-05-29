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Общество

Представители госмедиахолдинга Псковской области посетили первый форум молодёжных СМИ в Витебске

В Витебске состоялся первый форум молодежных СМИ «Медиатриумф», объединивший начинающих журналистов, медиаэкспертов и представителей профильных организаций. По приглашению организаторов в нем приняли участие представители госмедиахолдинга Псковской области.

Фото: ПАИ

Форум собрал медиаменеджеров, блогеров, идеологов и руководителей молодежных организаций. В повестке дня - вопросы цифровой журналистики, а представители молодежных редакций представили собственные проекты и прошли мастер-классы по работе с социальными платформами и медиапроектами.

На диалоговой площадке юнкоры задавали экспертам вопросы о создании личных блогов, поиске вдохновения, о том, что полезно почитать, чтобы быть в медиаповестке.

На форуме наградили победителей областного конкурса «Медиалабораторная работа» и областного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси», а также вручили сертификаты участникам Медиалаборатории Витебской области.

Фото: ПАИ

С Витебским медиахолдингом медиахолдинг Псковской области связывает давняя дружба. Коллеги приезжали в качестве гостей и экспертов на международные медиафорумы в Пскове, а к 80-летию Победы в Детском парке открылась совместная выставка «Витебских вестей» и «Псковской правды», посвященная истории празднования 9 Мая в наших областях.

Форум организован газетой «Витебские вести» при поддержке Витебского областного дворца детей и молодежи, главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, главного управления по образованию облисполкома и Белорусского союза журналистов.

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