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Экономика

Псковские налоговики разъяснили порядок выдачи бумажных кассовых чеков

Среди основных целей законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники отдельно выделяется защита прав потребителей. В связи с этим УФНС России по Псковской области напоминает о порядке выдачи кассовых чеков при осуществлении расчётов в момент оплаты товаров, работ или услуг, который установлен федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

В соответствии с требованиями законодательства продавец обязан выдавать покупателю кассовый чек на бумаге в случаях, если клиент не сообщил контактные данные для получения электронного чека до оплаты и когда касса в электронном виде не передаёт информацию в налоговые органы. Такой же порядок должен соблюдаться и при молчании покупателя во время расчёта.

Продавец не вправе не выдать покупателю кассовый чек на бумаге, даже если покупатель инициативно сообщит продавцу, что ему не нужен кассовый чек. В этом случае кассовый чек на бумаге должен быть сформирован, распечатан и предоставлен продавцом покупателю в зоне передачи товара и передачи наличных денег, с обеспечением возможности его свободного получения (например, лоток кассира для приема-передачи наличных денег). Указанный кассовый чек может быть утилизирован продавцом только при условии, если покупатель не принял его от продавца.

Таким образом, отдельные распространённые вопросы продавцов и кассиров противоречат законодательству и являются некорректными. К таким вопросам относятся:

  • «Нужен ли вам кассовый чек или нет?»;
  • «Вам кассовый чек в бумажном или электронном виде?».

В случае когда покупатель до расчёта предоставил абонентский номер, продавец должен выдать бумажный кассовый чек и одновременно направить его в электронном виде либо только направить электронный кассовый чек, если покупатель проинформировал продавца об отказе от бумажного чека.

За нарушение установленного порядка выдачи и направления кассового чека предусмотрена административная ответственность, установленная частями 4 и 6 статьи 14.5 КоАП РФ. Если невыдача кассового чека связана с неприменением ККТ, то продавец в таком случае может быть привлечён к административной ответственности по частям 2 и 3 статьи 14.5 КоАП РФ.

Напомним, что на сайте ФНС России функционирует сервис для электронных чеков «Мои чеки онлайн», где покупатели могут собирать все документы о покупках, запрашивая отправку у продавцов. С помощью сервиса покупатели могут не только хранить чеки, но и применять их для оформления налоговых вычетов, анализа личных расходов, а также при возврате товаров или обращении в сервисные центры.

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