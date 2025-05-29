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Общество

Тёплый день с грозами ожидается в Псковской области 30 мая

30 мая в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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