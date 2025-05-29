На ж/д переезде в Порхове устранили нарушения по требованию транспортного прокурора

20:08, 29 мая 2025, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства об обеспечении безопасности движения на железнодорожном переезде, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при эксплуатации железнодорожного переезда, расположенного в Порхове.

Установлено, что железнодорожный переезд имел повреждения – дефекты и выбоины на дорожном покрытии в границах переезда. В этой связи псковский транспортный прокурор внёс представление генеральному директору организации, ответственной за соблюдение нормативов.

Кроме того, по постановлению прокурора генеральный директор организации привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований к обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений): ему назначен штраф на сумму 20 тысяч рублей.