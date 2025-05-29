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Общество

На ж/д переезде в Порхове устранили нарушения по требованию транспортного прокурора

Псковская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства об обеспечении безопасности движения на железнодорожном переезде, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Фото: Псковская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при эксплуатации железнодорожного переезда, расположенного в Порхове.

Установлено, что железнодорожный переезд имел повреждения – дефекты и выбоины на дорожном покрытии в границах переезда. В этой связи псковский транспортный прокурор внёс представление генеральному директору организации, ответственной за соблюдение нормативов.

Кроме того, по постановлению прокурора генеральный директор организации привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований к обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений): ему назначен штраф на сумму 20 тысяч рублей.

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