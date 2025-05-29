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Общество

Дмитрий Шахов отметил высокий уровень и качество отправления правосудия арбитражного суда

Рабочая встреча председателя Арбитражного суда Псковской области Любови Алексеевой с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым состоялась сегодня, 29 мая, сообщили в суде.

Фото: телеграм-канал Арбитражного суда Псковской области

Омбудсмен зачитал ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод на территории Псковской области в 2024 году, а также информацию о деятельности уполномоченного по правам человека в Псковской области. В своём докладе Дмитрий Шахов отметил высокий уровень и качество отправления правосудия арбитражного суда.

В конце встречи стороны обсудили проблемы и итоги работы в направлении защиты прав жителей Псковской области в 2024 году, в том числе в связи с ежегодно растущим количеством судебных дел о несостоятельности (банкротстве) физических лиц.

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