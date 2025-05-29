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Общество

Михаил Ведерников пригласил псковичей и гостей города на Всероссийский хоровой фестиваль

Всероссийский хоровой фестиваль имени. М.Ф. Гривского пройдёт в Пскове с 13 по 15 июня. Псковичей и гостей города губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил на праздник.

По традиции площадкой для певческого праздника станет территория Псковского кремля. В этом году в нём примут участие десять коллективов со всех уголков страны: от Санкт-Петербурга и Москвы до Благовещенска и Петропавловска-Камчатского.

В первый день фестиваля на главную сцену в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области поднимутся Государственная симфоническая капелла России, Академический хор Белгородской филармонии, Камчатская хоровая капелла, Амурский камерный хор «Возрождение», Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря.

14 июня впервые на фестивале выступит Государственный ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени Б. А. Галаева

15 июня состоится концерт популярных песен из советских и российских кинофильмов и мультфильмов «Мелодии детства».

Пригласительные билеты с местами можно будет бесплатно получить в кассе БКЗ с 3 июня. А ещё можно взять с собой раскладной стул или плед и прийти послушать концерт без билета

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