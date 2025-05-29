В Пскове на улице Госпитальной обустраивают парковку
Работы по благоустройству продолжаются на улице Госпитальной в Пскове. Тротуар будет доведён практически до конца улицы, заявил глава города в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что протяжённость пешеходной зоны значительно увеличилась в этом году. Параллельно идёт обустройство организованной парковки вдоль проезжей части.
«Новые парковочные места способствуют решению проблемы с размещением транспорта и разгрузят прилегающие дворовые территории», – добавил глава Пскова.
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