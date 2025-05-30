Шесть миллионов рублей украла жительница Острова со счёта дочери

09:36, 30 мая 2025, ПАИ

В Островский городской суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемая с июня 2023 года про февраль 2024 года похитила с банковского счета своей дочери более 6 миллионов рублей. Деньгами мошенница распорядилась по своему усмотрению, вопреки интересам потерпевшей.

Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда и назначении его к судебному разбирательству.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.