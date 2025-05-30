Детсад №54 отремонтируют в Пскове по нацпроекту

10:23, 30 мая 2025, ПАИ

Детсад № 54 отремонтируют в Пскове по нацпроекту «Семья». Об этом в отчёте о работе администрации города в прошлом году сообщил глава Пскова Борис Елкин. Свой доклад он озвучил на сессии Псковской городской Думы 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Продолжаем работу по обновлению образовательных учреждений. Благодаря инициативе президента впервые в рамках национального проекта «Семья» будет проведен капитальный ремонт дошкольного учреждения – детского сада № 54», – сказал Борис Елкин.

В минувшем году выполнен капитальный ремонт в школах № 2 и № 23. Там заменили кровлю и инженерные сети, обновили спортивные залы, столовые и учебные классы. В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» капитальный ремонт проходит в школе № 13.

«Несмотря на большой объём финансирования нацпроектов, мною по вышеуказанным объектам было принято принципиально важное решение о выделении средств из городского бюджета. Это позволяет нам обустраивать дополнительные учебные пространства», – пояснил Борис Елкин.