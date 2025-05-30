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Общество

Детсад №54 отремонтируют в Пскове по нацпроекту

Детсад № 54 отремонтируют в Пскове по нацпроекту «Семья». Об этом в отчёте о работе администрации города в прошлом году сообщил глава Пскова Борис Елкин. Свой доклад он озвучил на сессии Псковской городской Думы 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" по Псковской области

«Продолжаем работу по обновлению образовательных учреждений. Благодаря инициативе президента впервые в рамках национального проекта «Семья» будет проведен капитальный ремонт дошкольного учреждения – детского сада № 54», – сказал Борис Елкин.

В минувшем году выполнен капитальный ремонт в школах № 2 и № 23. Там заменили кровлю и инженерные сети, обновили спортивные залы, столовые и учебные классы. В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» капитальный ремонт проходит в школе № 13.

«Несмотря на большой объём финансирования нацпроектов, мною по вышеуказанным объектам было принято принципиально важное решение о выделении средств из городского бюджета. Это позволяет нам обустраивать дополнительные учебные пространства», – пояснил Борис Елкин.

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