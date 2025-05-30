Два школьных технопарка появились в Пскове в прошлом году

10:26, 30 мая 2025, ПАИ

Два школьных технопарка появились в Пскове в 2024 году. Об этом в отчёте о работе администрации города в прошлом году сообщил глава Пскова Борис Елкин. Свой доклад он озвучил на сессии Псковской городской Думы 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«В прошлом году счастливыми обладателями технопарков «Кванториум» стали школы № 20 и № 24, а всего для юных псковичей доступны порядка 600 образовательных программ различной направленности», - сказал Борис Елкин.

Он также поблагодари псковских педагогов и директоров школ. «Благодаря их профессионализму выпускники в 2024 году показали выдающиеся результаты. 24 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, а количество медалистов увеличилось на 6%. Помимо этого, наблюдается рост средних баллов по основным предметам,» - отметил глава города.

В 2024 году началась работа по участию школ в конкурсах на получение грантов. За прошлый год удалось привлечь более 600 тысяч рублей. В этом году цифра уже превысила 3 млн рублей.

Отдельно Борис Елкин отметил победы псковских школьников на международных и всероссийских конкурсах, форумах и соревнованиях. «Ярким примером являются Илья Щембелов, серебряный призёр крупнейшего в Азии форума для юных изобретателей, и Тимофей Ковалёв, который вошёл в топ-10 лучших юных изобретателей страны. Не отстают от наших детей и педагоги, которые также участвуют и побеждают в престижных Всероссийских конкурсах. Нина Умнова, психолог детского сада №28, стала обладательницей специального приза Всероссийского конкурса «Педагог-психолог–2024», - перечислил глава Пскова.