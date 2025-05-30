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Общество

Большой зал Городского культурного центра в Пскове реконструируют в этом году

Большой зал Городского культурного центра в Пскове реконструируют в этом году. Об этом в отчёте о работе администрации города в 2024 году сообщил глава Пскова Борис Елкин. Свой доклад он озвучил на сессии Псковской городской Думы 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«В прошлом году в Городском культурном центре установлен новый светодиодный экран, а в текущем году запланирована масштабная реконструкция основного зала», - уточнил Борис Елкин.

В Пскове также продолжается обновление библиотек в рамках национального проекта «Культура». В 2024 году библиотека «Родник» имени Золотцева «преобразилась внешне, наполнилась современным мультимедийным оборудованием и новыми книгами».

«Уделяем внимание и другим учреждениям культуры. В Детской музыкальной школе № 5 капитально отремонтировали кровлю, привели в порядок учебные классы и приобрели новые музыкальные инструменты. В Детской школе искусств также обновили оборудование, а фойе школы украсила современная интерактивная панель», - отметил глава города.

По его словам, в 2024 году Псков стал настоящей культурной площадкой - почти полмиллиона жителей и гостей города посетили Международный фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох», фестиваль дополнительного образования «Территория детства», первый региональный фестиваль хореографического искусства имени Владимира Максимова, а также гастрономические фестивали.

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