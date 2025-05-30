О причинах роста турпотока в Псков рассказал Борис Елкин

10:26, 30 мая 2025, ПАИ

О причинах роста турпотока в Псков рассказал глава города Борис Елкин в отчёте о работе администрации в 2024 году. Свой доклад он озвучил на сессии Псковской городской Думы 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава Пскова, в частности, заявил о стабильном росте туристического потока. «Только по официальной статистике за последний год он увеличился более чем на 5%», - уточнил Борис Елкин.

По его словам, ключевым драйвером этого роста выступают частные инвестиции, которые «делают Псков привлекательнее не только для его жителей, но и для туристов».

«Открывшийся мультимедийный фонтан стал новой точкой притяжения для всего города. Кроме того, в рамках масштабного инвестиционного проекта в Пскове был открыт парк аттракционов «Волшебная гора», который соответствует мировым стандартам. Он продолжает развиваться и на его территории появляются новые интересные места. Говоря о частных инвестициях, хочется отметить создание пляжа «Воздух», в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этому же нацпроекту реализована архитектурная подсветка зданий в историческом центре Пскова. Одной из любимых достопримечательностей города остаются Барсики, квест по поиску которых привлек пять с половиной тысяч горожан и гостей города», - перечислил Борис Елкин.