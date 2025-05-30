Борис Елкин выступит сегодня с отчётом о работе администрации Пскова за 2024 год

09:58, 30 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин выступит сегодня на 36-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за 2024 год.

Всего на сессии депутаты рассмотрят 13 вопросов. В частности, они обсудят исполнение бюджета Пскова за первый квартал 2025 года, внесут изменения в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, установят границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Льва Толстого, 21».