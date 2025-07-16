Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»

12:16, 16 июля 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 16 июля, в 14:00.

Удовлетворены ли депутаты ответами на парламентском часе о реорганизации районных больниц? Как жители региона реагируют на ограничения мобильного интернета? Почему окружная система облегчила жизнь оппозиции на предстоящих муниципальных выборах? Как ветераны СВО будут вписываться в общественно-политическую жизнь региона и муниципалитетов?

На эти и другие темы со спикером областного Собрания поговорит ведущий Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».