Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 16 июля, в 14:00.
Удовлетворены ли депутаты ответами на парламентском часе о реорганизации районных больниц? Как жители региона реагируют на ограничения мобильного интернета? Почему окружная система облегчила жизнь оппозиции на предстоящих муниципальных выборах? Как ветераны СВО будут вписываться в общественно-политическую жизнь региона и муниципалитетов?
На эти и другие темы со спикером областного Собрания поговорит ведущий Александр Машкарин.
Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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